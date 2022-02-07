一般認為，脂肪肝都是因為吃太好或愛喝酒導致，不過一名才國小六年級的男童竟被檢出有中度脂肪肝，他的母親卻宣稱，男童平常都吃「清蒸水煮」的食物，不解原因為何，醫師一問之下才發現，她所謂的「清蒸水煮」菜單竟都是地雷食物，直呼「這真的千萬不行」！

腎臟科醫師洪永祥在《醫師好辣》節目中表示，這名小六男一年內體重從70公斤一路飆升到80公斤，抽血檢驗發現肝功能異常，已有中度脂肪肝，他的媽媽則質疑，男童平常都吃一些「清蒸水煮」的東西，不解為什麼體重就是降不下來。

男童的媽媽指出，孩子因一年前胖到70公斤，所以決定戒掉炸雞等油炸食物，改吃水餃、湯包、水煎包，洪永祥一聽直搖頭，原來她所謂的「清蒸水煮」都是這些澱粉包五花肉的高熱量地雷食物。

此外，更令人擔心的是，男童常常一餐就吃下20顆水餃，還很愛配酸辣湯，醫師則直呼「這真的千萬不行」！洪永祥說，很多人吃水餃、鍋貼、包子時，都會配一碗酸辣湯，真的很不健康，因為不僅相當油膩，勾芡過的湯喝下肚，熱量也很容易超標。

洪永祥表示，該名男童在半年間戒掉了這些恐怖的飲食習慣，並多攝取蔬菜等膳食纖維，才成功甩掉了20公斤，中度脂肪肝也降為輕度脂肪肝。醫師強調，飲食習慣真的影響很大，膳食纖維除了可以增加飽足感，還可以促進排除油脂，改善脂肪肝，對減重也很有幫助。