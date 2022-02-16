台大公衛學者分析，台灣2月底可望結束「重症清零」並於3月進入「動態清零」，6月則可進入「類流感化」階段。圖／取自新冠肺炎防疫科學線上直播

全球疫情逐漸趨緩，確診數較上周降低，台大公衛學者陳秀熙表示，以台灣本土疫情來看，春節後境外與本土疫情都在趨緩，若每周確診數控制在350例以下，就可達到「重症清零」，再搭配疫苗施打、客製化防疫等措施，最快今年六月有望迎接邊境解封，不必再居家隔離、高強度匡列，只要不發生變種病毒攪局，「類流感化」將是新冠病毒與人類共存的最後一站。

台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙今天在線上舉辦直接記者會，他指出，全球確診達到4億1167萬，死亡達581萬，各國疫情可能因輕症化後，導致通報積極度下降，因而出現確診下降、致死率因確診數減少而上升，他憂心可能還有很多隱藏社區個案沒被通報，需要持續關注。

至於本土疫情，陳秀熙提出Omicron防疫光譜理論，共有五階段，他利用光譜圖建立台灣境外解封三階段條件，包含的第一階段「動態清零」、第二階段「重症清零」與第三階段「類流感化」防疫策略。

佔據光譜最左邊的是「病毒清零」過去包含紐西蘭、台灣都是以此為目標，目前僅剩下中國大陸，至於光譜最右邊是目前歐美執行的「與病毒共存」，因需承受較多的確診數，恐衝擊醫療量能，付出代價大，陳秀熙認為台灣不可能走向這條路。

陳秀熙指出，台灣2月底可望結束這波由桃機開始引起的本土疫情，防疫政策為目前第一階段「重症清零」將於3月進入「動態清零」的第二階段，防疫重點包括疫苗保護力，第二劑＋第三劑要邁向九成、放寬邊境檢疫，縮短檢疫天數、輕症強調自我管理。

而最快6月可進入「類流感化」的第三階段，靠次世代疫苗、口服藥，開放邊境不必居家隔離，不再高強度疫調匡列，疫情回歸平時的類流感社區監測系統，若無病毒變異攪局，「類流感化」將是新冠病毒與人類共存的最終站。

陳秀熙分析，桃機疫情發生後，台灣先走第一階段「重症清零」，包括高效率疫調匡列、加速第三劑施打、提高非藥物防疫措施（NPI）嚴格度、強化落地檢測、輕症分流照護，目前桃園及高雄Rt值在0.33、0.44，顯示效果良好。

他預計3月起，台灣可進入第二階段「動態清零」，此階段目標要努力讓疫苗第二、三劑保護力總和達到九成以上，日前指揮中心已經開始做優質化邊境防疫，將從縮短至10天檢疫開始，未來則可慢慢邁向5＋5、7＋3等方案，兼顧防疫、經濟、觀光等目的。

6月起則希望進入第三階段「類流感化」，希望到時抗病毒口服藥取得方便、有次世代疫苗、邊境開放不必居家隔離，新冠肺炎的疫情監測回歸平時的社區類流感監測系統，不再另走高強度的疫調匡列模式。