大陸網紅「古典小勇」鄭繼勇身材健壯，在抖音擁有破30萬粉絲，日前卻遭18歲女大生痛訴以談感情的名義把她騙上床，事後還羞辱女生是怨婦。對此，鄭繼勇承認跟該女大生發生過關係，但否認欺騙感情，指對方對自己表達「M的慾望」。

有名女大生最近公開爆料鄭繼勇營造談戀愛的氛圍將她拐上床，完事後射後不理，決定揭發鄭繼勇的惡行，更直指男方劈腿多女，連13、14歲少女也不放過。鄭繼勇得知後反擊：「沒逼她，成年了不是處」，還嗆女大生是「約砲後想談戀愛沒得逞的怨婦」，讓桃色風波如滾雪球般越滾越大。

鄭繼勇昨（18日）在社群平台PO一段近13分鐘的影片，坦言確實有說過喜歡女方，但考量異地問題，有清楚的表達不會交往，更直言：「這個事情本身就是你情我願，說難聽就是各取所需的行為」儘管有答應對方交往的要求，但都是安撫的話術，接著諷刺女大生有M的慾望，個性非常極端又瘋狂。

鄭繼勇否認騙砲，僅說這是各取所需。（圖／微博@古典小勇）

面對劈腿多女和誘拐未成年的指控，鄭繼勇表示身為博主，照顧粉絲的情緒是應該的，確實有向女粉絲說出「我喜歡妳」，但都是希望獲得粉絲的支持而說出違背內心的話，他認為「我沒跟妳談戀愛，妳就沒有約束我的權力」，對異性採取只約砲、不談感情的模式來往，不覺得自己有錯。

這番言論掀起兩派網友爭論，挺鄭繼勇的網友表示：「個人覺得只是玩的比較花的男的吧」、「我也是很搞不懂明明這些女生自己主動找小勇聊騷最後被罵的只有小勇？」、「是個人不都好色嘛？沒做違法的就行了吧」，另一派網友則繼續撻伐：「除了生殖系統，腦袋裡還有別的東西嗎」、「渣男無誤」、「爛褲襠一個小心得性病吧，和他約了的女生也快去體檢下吧」。