45歲女星蕭淑慎出道已21年，去(2021)年她才和老公梁軒安歡度結婚五週年，並睽違12年演出台劇《斯卡羅》中的黃寡婦一角，走過罹癌風波的她依舊穩定幸福中。但其實蕭淑慎生命中另有一個重要男人，那就是她的前世情人「虎爸」；由於虎爸做得一手好菜，讓蕭淑慎總在臉書說「虎爸回大陸我才會瘦」，她昨(22)日分享虎爸包水餃的照片，畫面中滿盤水餃說明虎爸包得又快又好，讓蕭淑慎樂得直呼「我愛您」。

蕭淑慎昨(22)日在臉書分享一張照片，畫面中是她常掛在嘴上念茲在茲的「虎爸」，她過去經常在臉書分享一鍋好菜，多半都是出自虎爸的好手藝，所以也讓她經常甜蜜地抱怨說：「虎爸如果回大陸我才有可能瘦」；只見畫面中虎爸帶著米色毛帽保暖，身穿牛仔褲白T罩上紅色羽絨背心，坐在沙發上埋頭處理一鍋肉餡，一旁的盤子已經包好了30幾顆水餃，看虎爸的神情可說駕輕就熟，他的包水餃「手速」想必也是快絕。

滿盤水餃說明虎爸包得又快又好。（圖／取自蕭淑慎臉書）

蕭淑慎寫道：「又有水餃吃，哈哈 #虎爸我愛您」，經常掛在嘴上的「虎爸」難得現出廬山真面目，網友也讚：「自己包的最好吃了」、「好幸福」、「看起來很厲害」、「虎爸太厲害了」、「包的真漂亮」、「祝虎爸虎虎升豐」、「過年妳最幸福，有虎爸會幫妳做年糕 蘿蔔糕 發糕應景的點心」、「好想吃」、「有虎爸真好」、「有虎爸在...沒有什麼叫減肥....虎爸表示..妳太瘦了要多吃..」，老公、女婿梁軒安則虧：「他被妳逼的」。

前(21)日蕭淑慎也曾分享家庭美食令人垂涎照，寫道：「看來，只能等虎爸回大陸的時候再減肥了 #蕭家五寶油飯」，令網友大呼羨慕、幸福。她18日時自己下廚的結果是：「剛剛煎年糕，結果大失敗，小時候阿祖煎的年糕，吃起來就不是這樣的味道 #麵糊到底怎麼調」，所幸她有虎爸可靠，不怕自己的廚藝沒大精進。

虎爸寵女兒之「蕭家五寶油飯」。（圖／取自蕭淑慎臉書）

時間再往回倒到2月14日西洋情人節，虎爸同樣不缺寵女兒法寶，蕭淑慎分享：「手作黑糖年糕，虎爸說是送我的情人節禮物，笑死，虎爸你怎麼醬紫浪漫」，看來她除了老公梁軒安，另一位前世情人還能給她「無可取代」的寵愛，雙倍的幸福閃爆一眾網友。