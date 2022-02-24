42歲的女星陳怡蓉出道時，因甜美外貌與清新氣質被封為「台灣常盤貴子」，但2016年宣布嫁給整型外科醫師薛博仁並生下女兒Bambi後，她就淡出演藝圈將重心轉往家庭。不過陳怡蓉仍經常透過社群媒體與網友分享生活近況與育兒生活，近日她便突然PO出洗澡時的照片，並害羞透露有人最愛看她裸體，引起網友熱烈討論。

陳怡蓉23日於臉書粉絲團上PO文，表示「有生以來最愛看我裸體的人」還不忘加上TAG「#熱情的眼光讓我充滿自信 #品味非凡」並曬出一張女兒拿著小板凳坐在玻璃外，開心看向天花板的照片，以及多張母女倆私下的合照，才發現原來她文中所述「愛看她裸體的人」，就是寶貝女兒Bambi。

網友看到後紛紛留言表示「每個媽媽都有自己的小粉絲」、「完全體會，看到媽媽好像看到女神，看到爸爸的時傻眼」、「媽媽的自信只能來自於少不更事的小小孩，但妳的自信來源應該更多」、「有開放入場嗎？我覺得我的眼光也很好」、「她認為以後我會比媽媽身材更讚」、「搖滾區的vip」引起熱烈討論。

事實上，今年才3歲的Bambi過去就曾引發不少笑料，陳怡蓉便透露先前帶著女兒出門旅行搭高鐵時，在一片寂靜中女兒突然大喊「媽媽，那個橘色衣服的阿姨為什麼屁股這麼大？」對方聽到後立即轉向她們，讓陳怡蓉當下相當尷尬，而Bambi的童言童語也讓網友們笑翻。