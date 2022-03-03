愛愛過程中發生「意外」，對於許多情侶來說屢見不顯。一名女網友就表示，自己跟男友愛愛到一半，發覺對方突然無力，反胃想吐還差點暈倒，事後詢問才知道原來男友才剛打完第三劑疫苗，讓網友全笑翻，直說不要不信邪。

女網友在《Dcard》PO文「男友在乒乒乓乓的時候差點暈倒」，表示228連假男友訂了景觀飯店，2人也在夜晚濃情蜜意時開始愛愛，未料才做一半，男友活塞運動戛然停止，她回頭一看發現男友變成「林黛玉」，臉色發黑超虛弱，說頭暈想吐還差點暈倒，讓她不顧飯炒一半，趕緊讓男友躺下休息。

原PO表示，休息過後，她詢問男友怎麼回事，這才知道原來男友剛打完第三劑疫苗，一周內禁止激烈運動，但卻急著跟她炒飯，才會差點出大事，讓她當場笑出聲，只好自己悠閒享受著美景與泡湯。

網友看到文章後也大笑：「醫生的話要聽」、「真的不要不信邪」、「之前男友也是打完第三劑跟我愛愛，愛到一半說不知道自己是太激烈在喘，還是打疫苗在喘」、「還好沒事，以為是食物中毒吃到過期海鮮XD」、「原來激烈運動也包括愛愛」、「我男友也是，結果他叫我自己動...」、「其實滿危險的耶，幸好沒事」。