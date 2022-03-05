「史上最硬教召」今天(5日)正式展開，不少被召集的人哀嚎不已，一名餐飲業老闆也成為其中之一，不得已店休，臨走前在店家公告中留下了6字，讓網友笑翻，直呼怨念很深。

網友在臉書《爆廢公社2版》貼出一張照片，一家小吃店老闆因為受到徵召，不得已宣布3月5日到18日停業2周，掛出紅布條上面寫著大大6個字「國軍需要我^_^凸」，其中最後的笑臉顏文字加上凸，象徵著比中指，也讓網友直呼怨念很深。

有滷味攤老闆也被教召，在店休公告中「比中指」，讓網友笑翻，直呼怨氣很重。(圖／爆料公社)

不少網友看到後紛紛留言：「加油吧」、「營業額不知道要損失多少」、「到時候老闆回來氣沒消，客人都要唱軍歌才能點餐」、「我也是八年四次抽好抽滿，如果新制也是固定名單，這老闆兩年後又要再中一次了」、「看著看著有點想哭了」、「林園的滷味攤XDDD」、「看到這篇再看看那個椎間盤突出還在勉強自己打籃球做重訓的真是就甘心」。

國防部今年試辦教召新制，一年一訓、一次14天，且訓練中不會放假，每天訓練10小時，其中包括2小時夜間操課，國防部也強調，每一次戰術行軍課程至少會走10公里以上，總計有1.5萬名後備軍人參與。