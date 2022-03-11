女星琳妲目前是中華職棒樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員，也是知名網紅團體「反骨男孩」第一位女團員，是啦啦隊女神更是第一代反骨女神；琳妲日前分享愜意吃早餐美照，穿著開深V的連身衣大秀好身材，不只2球快掉出來，有眼尖網友更害羞指出「有個點點」，讓眾人看了臉紅心跳。

最近琳妲才因為運動辣照，展現極致S曲線，邪惡畫面電暈一票人，日前又在IG曬出一組美照，表示「美好早餐現在下午才吃，就是代表…我早上真的起不來呀」，簡單幾句話掩蓋不住她俏皮幽默一面。

琳妲曬吃早餐美照，前後失守套裝性感尺度破表。(圖/ 摘自琳妲IG)

畫面中琳妲穿了一套開深V白色套裝，衩更開到肚臍，沒扣好的時候傲人上圍看起來就快掉出來，非常性感，轉過身還大露美背，前後失守讓完美身材全被看光；琳妲也不忘表示，這些美照是同樣擔任樂天啦啦隊的閨密曲曲掌鏡。

琳妲除了2球快掉出來，有眼尖網友更害羞指出「有個點點」，讓眾人看了臉紅心跳。(圖/ 摘自琳妲IG)

網友被琳妲婀娜多姿的身材又震撼到，紛紛害羞地說，「太辣了吧」、「越來越有女人味」、「流口水呀」、「哇，頭髮下面是不是有個點點…」、「唯美又性感」、「好香好想吃，我是說那個早餐」、「太正太性感」。