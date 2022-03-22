中職啦啦隊「Rakuten Girls」正妹林襄擁有E級魔鬼身材，其實她去(2021)年2月才加入球團，但甜美與辣度讓她的人氣攀升迅速，如今已是新一代啦啦隊女神代表。去(2021)年她推出首本實體寫真書《與你襄遇》大獲好評，連高中生都在上課時偷看，讓她直呼「同學們好好上課」；如今，林襄打鐵趁熱推出了續集《與你襄遇》，今(22)日她曬出一組封面候選照，有薄紗比基尼及南半球曬衣裝等邀她的「襄民」來4選1。

林襄今(22)日在IG曬出一組4張的火辣照片，寫道：「襄民敲破碗的第二本寫真書《 與你襄愛 》4月要問世啦，選擇困難症的我，想聽聽襄民們的建議幫幫我選封面。下面四張照片請留言選出你最喜歡的一張，留言選項：A. 綠，B. 特寫，C. 藍，D. 葡萄。感謝大家寶貴的意見」。

第一張「綠」，顯然是她的得意作品，穿著上身薄紗的綠色比基尼，對著鏡頭眨一隻眼電力十足；第二章「特寫」是白色內衣風，酒窩甜笑、性感鎖骨及超深事業線都很吸睛；第三張「藍」她穿著兩截式省布料俏皮性感，胸圍下方露出的南半球肯定是最大嬌點；第四張「葡萄」是指她拿的那杯水果，細肩帶粉色內衣搭配公主紗白裙，帶點少女風但仍掩不住滿點的性感。

林襄第二本寫真封面辣圖邀襄民4選1，圖為「B. 特寫」。（圖／取自林襄IG）

好友陳伊、孟潔、巫苡萱都選綠，李恩菲說：「B(特寫)到不行」，其他藍勾勾好友紛紛稱讚「都好辣」；「襄民」粉絲們看了眼貌愛心大讚：「先不想選 只想說你太猛了吧」、「封面是A我一定秒預購」、「我選綠」、「天啊 超美 我喜歡綠」、「A太犯規了」、「我選A綠色 就是喜歡Wink(眨眼)」、「每一張都太美，選不出來，太美了」，更有許多人標記朋友說：「新台幣準備好」、「好好讀書」，果然擺第一張的就是林襄自己心目中的首選，也獲得了襄民們的一致肯定。

林襄第二本寫真封面辣圖邀襄民4選1，圖為「C. 藍」。（圖／取自林襄IG）

林襄的寫真書有各種不同風格，但不變的是火辣身材都遮不住，凹凸有致的火辣身材，性感指數破表，去年推出數位版，不僅奪得暢銷榜Top1，也是首度闖入銷售冠軍的寫真集，今年年初再推出實體版，預購也幾乎被搶光，緊急再版仍供不應求，人氣相當旺。