鹿港溪再現風華，打造水岸生態場域，晚間在水中舞台舉行點燈儀式。（謝瓊雲攝）

鹿港溪再現風華，打造水岸生態場域，晚間在水中舞台舉行點燈儀式。（謝瓊雲攝）

鹿港溪再現風華晚間在水中舞台舉行點燈儀式，在地社團與機關團體上台演出。（謝瓊雲攝）

傍晚後雨勢間歇，晚間音樂會吸引大批民眾到場聆聽。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

傍晚後雨勢間歇，晚間音樂會吸引大批民眾到場聆聽。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

鹿港溪音樂會26日在水中舞台登場，雖然整天都陰雨綿綿，但不減遊客到訪興致，彰化縣長王惠美出席點燈儀式，致詞時強調未來將多利用鹿港溪水岸空間場域舉辦活動，更公開感謝前縣長魏明谷任內用心規畫、爭取，讓1.5公里長的水岸環境脫胎換骨。

鹿港溪曾是清代是貿易運輸河道與貨物交易匯集地，造就昔日千帆入港與不見天街的繁盛榮景；時過境遷，鹿港溪淤積、失去早期功能，更因水源不足，加上雨水汙水匯集，一度成為令居民掩鼻嫌惡地髒臭排水溝渠。

王惠美表示，鹿港溪是鹿港人的母親河，最後竟變成臭水溝，一旁水利地被占用，甚至出現茶室類的八大行業違建出現，她在鎮長任內接獲家長反映才知，直到違建全拆光，才轉變為生態綠廊。

王惠美指出，感謝魏明谷任內用心規畫，也謝謝中央和縣府團隊，斥資34.8億元，再造鹿港溪，推動「鹿港溪再現計畫」，分成「水質淨化改善」、「鹿港溪排水護岸及水岸環境營造」，與「鹿港福興汙水下水道」之3項子計畫，推動建置整體汙水下水道。

王惠美說，鹿港每到假日就遊人如織，卻少有夜間活動，這次水中舞台戶外音樂會從下午進行到晚上，讓民眾感受鹿港溪夜晚的氛圍與嶄新的水岸空間；盼讓遊客居民體驗截然不同的鹿港溪，提升在地居住生活品質。