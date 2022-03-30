中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增56例本土個案，本土個案以基隆銀河小吃店衍生的警察局群聚仍擴散最嚴重，新增13人，另外還有6起零星個案，基隆單日就新增19人，整起傳播鏈累積68人確診。指揮官陳時中今天與醫福會執行長王必勝一同前往基隆視察。會後，中央流行疫情指揮中心公布，將推「基隆模式」，對36萬基隆市民「普篩」，由基隆市府提出篩檢計畫包含人數與回收方式後，提供家用快篩，一旦陽性就送集中檢疫所，預計一周內完成。

基隆疫情燒不停，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，指揮官陳時中今天下午到基隆後，發現社區還有潛藏個案，因此宣布要「類普篩」。基隆人口約36萬人，將由基隆市府規劃，包含預計篩檢人數後，以及全市每區預計篩檢人數後，提報指揮中心，指揮中心再提供家用快篩試劑。

為何之前萬華茶室時，不提出普篩計畫？莊人祥表示，因當時有配合三級管制，限制民眾移動範圍，現在則是希望在不限制民眾移動空間下，盡量以「類普篩」的方式，每個當地的人都可以篩檢，並回報結果。

莊人祥也表示，若基隆模式成型後，接下來若其他縣市有需要，也可以仿效來做，但他也說，不會36萬人都做，預計採檢人數由基隆市政現在需要當地政府造冊，現在就是讓基隆提出這個計畫，基隆市要如何做到這件事情，若快篩陽性後，就再做PCR採檢，確診就按照年紀分流送集中檢驗所與醫院。提計畫與執行，預計一周內完成。