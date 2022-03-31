中華職棒樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員曲羿（曲曲），以甜美外型、姣好身材和親民作風狂圈粉，讓她擄獲不少粉絲的心，曲羿IG擁有22萬粉絲追蹤，寵粉的曲羿不吝嗇在網上分享生活大小事，而她昨（30日）則曬出絕美婚紗照，曲羿辣披透視婚紗，讓她前凸後翹的好身材若隱若現。

曲羿在IG曬出一系列閨蜜婚紗，她一口氣換穿貼身透視、抹胸和改良式旗袍禮服，其中，曲羿辣披平口透視婚紗，不只香肩、上圍全都露，讓曲羿的美胸形狀、平坦小腹和美腿若隱若現，前凸後翹的好身材相當吸睛，衣架子的曲羿輕鬆駕馭各類型婚紗，性感模樣讓網友眼睛大吃冰淇淋。

曲羿夢幻婚紗照吸引啦啦隊成員倪暄直呼：「嫁給我」，短今驚喊：「太美了啦」，巫苡萱也凍未條直呼：「怎麼每一套我都覺得我有透視眼啦」，網友紛紛留言讚：「神正欸！戀愛了！」、「我的曲好美」、「第一件透視的好犯規」、「結婚啦！太正了」。

其實不只美披婚紗，不吝嗇放送福利的曲羿日前也大方放送泡湯照，她解放全裸入鏡、豪秀白嫩美背，傲人上圍和腿根也若隱若現，性感畫面更是讓網友大飽眼福。