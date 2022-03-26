中職樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」人氣成員巫苡萱，擁有天使臉孔和超火辣身材，加上傻大姐個性，讓她人氣居高不下，近日她在社群分享美照，不僅身材吸睛外，網友也發現她的臉好像有點不一樣，意外引起熱議，她也親自解答了。

巫苡萱近日去玩室內衝浪，她也在社群曬出多張美照，只見穿著桃紅色比基尼的她，露出大片白皙春光，渾圓雙峰快比臉大，一雙筆直長腿同樣吸睛，超火辣身材讓網友看了都暴動。

巫苡萱辣洩好身材。(圖／取自巫苡萱IG)

「辣慘了」、「好漂亮，女神身材真好」、「真的好大」，但也有網友發現，照片似乎有點不像她，「這是誰」、「怎麼變樣子了」、「有點像徐若瑄」，讓她也親自解答，「我只能說，朋友相機濾鏡開太強了，怎麼一堆人說不像我啦～」。

巫苡萱是「Rakuten Girls」人氣成員，擁有阿美族血統的她，外型甜美、五官深邃，更擁有超兇傲人身材，被封為啦啦隊女神，而除了啦啦隊外，她也是綜藝節目的寵兒，時常可以看到她的身影，深受粉絲喜愛的她，IG追蹤人數已超過77萬，臉書也有44萬粉絲追蹤。