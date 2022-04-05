網紅鳳梨（吳泓逸），憑著獨樹一格的台式幽默，受到大批粉絲喜愛，近來進軍手搖飲市場，銷售業績開出紅盤，沒想到日前在臉書發文貼出「選舉文宣圖」，似乎有意要進軍政壇，除了網友紛紛高喊希望他高票當選外，就連網紅「小商人」發出祭品文，一舉一動都備受關注。

鳳梨在臉書貼出「選舉文宣圖」，只見他的參選標語斗大寫著：「深耕嘉義、票投泓逸」，接著還寫道：「好梨嘉在，有梨真好」、「我是吳泓逸，市民信賴的吳搏逸」等字句，相當符合他一貫的幽默風格，接著發文表示：「要不要乾脆我出來選比較快？我推廣鳳梨說我綠的，我推廣鳳梨釋迦說我藍的，我幫嘉義市推廣設計展說我藍的，我幫屏東推黑鮪魚跟鳳梨又說我綠的，到底…？」字句中透露著些許無奈。

此篇PO文短短時間就吸引1.3萬人按讚，網友也紛紛留言：「你選吧，我相信你一定會很熱情的服務地方選民……很適合你」、「這個slogan 很台灣國語，好親切啊」、「支持！選民服務感覺會很多元啊」、「叔鼠出來選吧，我相信很多人投你的」，但也有不少人歪樓表示：「深耕嘉義！應該是深耕美女比較好」、「參選政見就是服務地方媽媽」，立刻笑翻一票人。

對此網紅「小商人」也發出祭品文，只見他直接Tag鳳梨臉書帳號，寫道：「年底選嘉義市西區市議員第一高票，我會發2000份雞排幫他慶祝」，這也立刻釣出鳳梨回覆：「「凱文哥…你…」，再次掀起網友議論。