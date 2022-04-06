國民黨台北市議員羅智強宣布參選桃園市長，可能人選之一的立委呂玉玲說，羅智強宣布參選是他的個人意願，她疾呼黨中央一定要盡快找出適合人選。

先前屢傳國民黨桃園市議會議長邱奕勝挺同黨呂玉玲參選，使呂玉玲動向受矚目。如今羅智強已正式宣布參選桃園市長，呂玉玲今說，黨中央要盡快決定好提名機制並找出最適合人選，因為現在地方上都非常焦慮，如果一直沒有做出決定，變成大家都在放話或是帶風向，這樣對國民黨和對桃園市都是一種傷害。