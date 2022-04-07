南韓女星泫雅有著性感小野馬之稱，從女團Wonder Girls和4Minute出道，後來選擇單飛，憑藉艷麗外表和火辣身材依舊紅遍全亞洲，私底下常常穿起誇張前衛的服飾，樹立起她獨特的個人風格，日前才答應師弟金曉鐘求婚，正式升格準人妻身分，不料有了新身分後，她尺度越是無極限，本就常在社群曬出辣照的她，昨日深夜11點在IG張貼出藍白條紋的緊身泳裝，在水裡擺動身體的模樣非常性感。

泫雅昨晚(6日)再次賣弄起性感，在泳池綁起漂亮馬尾，上下晃動著纖細身軀，在一片水裡自在前進，彷彿就是一條美人魚，早已與周遭環境融為一體，池中照射著微弱光線，讓她的身姿多了點朦朧感，挑逗粉絲早已被撩起來的心。身上的藍白條紋泳裝剪裁相當合身，賣弄小心機刻意選擇緊身布料，讓身體每一寸部位變更明顯，傲人的雪乳曲線因而得以一覽無遺。

泫雅在這短短9秒紀錄中，只見她順著水流前進，髮絲也跟著飄散，快速擺動雙腳踢出水花，不經意翹起美臀，IG配文裡她向粉絲示愛，發出6顆藍色愛心迅速收服人心，之後她划起手動作相當流暢，在水裡擺動畫面也非常唯美，尤其手臂伸向頭部前方時，還不經意曬出大片美背，雪白肌膚輕彈可破，留下讓人足夠印象的影片。

貼文曝光後，粉絲們都已陷入瘋狂，留言寫下：「我看到了什麼，這是美人魚嗎？」、「我可以抱住妳嗎」、「游泳影片就該拍這樣」、「美人魚是真實存在的」、「姊姊，妳這條美人魚住進我心裡」，同時還吸引60萬人點讚。