本土疫情再度升溫，確診數每天攀升，連續超過一周破百例，外界擔心，接下來輕症患者將居家隔離，萬一和去年一樣，發生快樂缺氧，而在家死亡，血氧機會不會不夠？對此陳時中表示，未來如何配備，會在下週居家指引時一起討論。

陳時中表示，目前集中檢疫所每個人都有配備一台血氧機，但未來居家時，如何配備會等指引出來再來討論。

台大醫院院長吳明賢則指出，去年疫情嚴重時，因為Alpha、Delta病程快速，因為有發生許多無症狀缺氧，俗稱快樂缺氧，但Omicron這波病毒比較少被提出，因為Delta進程很快，Omicron比較侵襲導致重症者多半是老年人或是慢性病，而這群人比較不會讓他們在家裡隔離，而是會在醫院，但醫院血氧治療是醫院的一部分。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞則說，目前全台有一萬八千台血氧機可供調度，若有評估有需求會再增購設備，其中有三千台放在集中檢疫所，其他放在各縣市政府運用。

羅一鈞表示，目前Omicron國內集中檢疫所觀察來看，出現快樂缺氧情況比較少見，集中檢疫所目前尚未出現因為快樂缺氧而後送醫院的個案，但未來確診個案多不保證就不會發生。

羅一鈞強調，未來若要配給，基本上會按照風險高低、年齡族群來配備，年紀輕沒有慢性疾病者需求可能就沒有年紀大的人多。