羅智強為何堅持選桃園？ 趙少康曝「說退就退」會有此下場

國民黨桃園市長提名陷入混戰，黨內戰鬥藍發起人、中廣董事長趙少康提9點建議，認為黨員都有參選權利、初選不是毒蛇猛獸等9點建議，對於台北市議員羅智強遭勸退，他則認為不可能主席打電話說不選就不選，「那他以後不用混了，政治人物也不用當了」。

對於桃園市長戰況未明，趙少康今陪同台北市議員擬參選人曾獻瑩前往市黨部登記時說，大家要放下情緒，排除羅智強提名這種話不必講，且民進黨都還沒提名，國民黨急什麼，看對方提在地或是空降人選，國民黨到時候一物剋一物，看對方提誰再來參考。

趙少康說，如果黨中央能協調也很好，如台南市就是市議員謝龍介跟立委陳以信比拼，不能協調就初選，屆時有很多方式，包括徵召、辦民調，羅智強也說不參選就輔選，沒說一定要參選到底，態度也很坦然。

趙少康也透露，羅智強昨晚11點多有打給他，態度沒有轉變，他認為羅有很多壓力，因為兩度宣布參選被延後，對政治人物來說確實不利，「不可能黨主席朱立倫打電話說不選就不選，那以後就不用混了，政治人物也就不用當了」，但羅要體諒朱壓力大，大家都知道朱立倫想贏回桃園，因為他又當主席又是桃園老縣長，羅智強也有粉絲，互相退一步體諒對方。

趙少康說，總之市長提名就大家各自努力、設法協調，協調不成就初選，如果黨中央認為羅智強民調低，那怕什麼？不要把初選看成毒蛇猛獸，他認為黨內競爭不是壞事，所有人都按照公平遊戲規則，最後也要輸的服氣贏的光榮，目標對準贏回桃園，不要意氣用事。