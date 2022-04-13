金曲歌王王力宏去年底宣布和李靚蕾8年婚姻告終，李靚蕾後來打破沉默使出「蕾神之錘」，多次發文都引來軒然大波，如今兩人的家務事戰火更從紐約燒回台北法庭。港媒稍早卻爆出王力宏疑似在愚人節當天一度公開宣布二婚又刪文，曬出一女照片寫著「愛你」，但不少網友更認為是烏龍消息，圖片應該只是被PS過的，不足為信。

王力宏2013年與李靚蕾閃婚生下2女1子，去年底卻爆出婚變，隨後王力宏也證實此事，但因沒澄清離婚與婆媳問題無關，引來李靚蕾多次親上火線發文回應，不僅正面回擊自稱曾和王力宏交往過的By2妹妹Yumi，還抖出王力宏買網軍證據，更生氣王力宏是不忍在外喜歡的女生被叫小三才執意離婚，而王力宏回台後，雙方又為了爭論探望孩子問題沒有共識，家醜攤在陽光下也傷了彼此形象。

網傳王力宏愚人節曬女生照片秒刪。（圖／翻攝自微博）

上月17日，李靚蕾向台北地院聲請酌定親權的官司首度開庭，歷經了9小時終於出現初步共識，便是希望3個孩子在父母離婚後依舊能有雙親的關懷和愛，考量到子女的最佳利益，未來會擇期繼續調解討論細項，而雙方所請的律師都來頭不小，王力宏找來名人家事御用律師賴芳玉旗下的律師團隊，李靚蕾則找上前總統馬英九的御用律師吳柏宏所經營的鼎禎國際律師事務所。

王力宏過去和李雲迪的緋聞一度引發熱議。（圖／翻攝自王力宏微博）

去年音樂才子李雲迪驚傳嫖妓被捕，和王力宏過去的緋聞也再度被翻出，據《東網》報導，王力宏疑似本月初久違現身微博，曬了一女穿民族服飾的美照寫下「愛你」隨即秒刪，但有網友自稱手快複製到截圖，上傳後引發瘋傳，還有人稱該女長相神似李雲迪，虧：「女版李雲迪啊」，但有更多網友認為應該是子虛烏有的假消息，一來王力宏為了忙官司和離婚的事已經很久沒更新微博，二來他目前名聲已經跌到谷底，不太可能挑在這時公開戀情，再次讓自己成為標靶。