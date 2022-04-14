知名網紅鳳梨（吳泓逸）憑著獨特台式幽默，受到大批粉絲愛戴，不過人紅是非多的他，之前被爆料與一名4寶媽有不正當關係，甚至流出他的私密床照，最後他選擇正面應對，才讓此事落幕。最近傳出有穩定交往的女友，女友歐菈是夜店DJ，身材姣好火辣。這段時間網紅鳳梨（吳泓逸）的女友歐菈陪在鳳梨身邊，甚至擔任起小秘書，幫忙鳳梨處理工作相關事宜。近日他與秘書女友南下到墾丁玩，去海邊前居然換上連身褲，讓鳳梨滿頭問號，結果下一秒女友扯開上衣領口，才讓鳳梨乖乖閉嘴。

鳳梨在自己的instagram現時動態上傳一段與女友的影片，畫面中可以看見歐菈一頭長髮披肩，被鳳梨用了搞怪濾鏡，穿著白色連身褲秀出修長美腿，不過由於是要去海邊玩水，穿成這樣似乎有些不方便，讓鳳梨疑惑「有肉包這樣出門的嗎？」眼看歐菈還要繼續往前走，鳳梨趕緊出聲「妳站在那裡就好」，下一秒歐菈直接扯開衣領秀出裡面的水藍色比基尼，比基尼的款式造型特別，遮擋的布料很少，看起來就在露點邊緣，下半球只有兩條線綁住，感覺很容易因動作走光。

鳳梨分享和女友的相處過程。（圖／鳳梨IG）

事後歐菈轉發鳳梨的限動，直接回「爽啦」，鳳梨今日在社交平台上傳自己與女友的合照，兩人站在海邊，身後天氣晴朗，不少網友留言「歐菈身材真好」、「我只注意右邊」、「叔鼠是不是胖了」、「趕快娶起來呀」