外星人的存在一直是最大謎團之一，主持人戴立綱要跟大家介紹，最神秘的納斯卡外星人木乃伊，2017年一群研究人員聲稱，他們在秘魯發現了一具外星人遺骸，不過許多人對發現持懷疑態度。

一個「超自然研究」團隊宣布，他們在秘魯納斯卡市附近發現了一具「人形生物木乃伊」，身長約1.7米，頭骨瘦長，兩手各有三根長手指，身體比例與人類相近。外國媒體在「發掘納斯卡」專題中公開了這一發現，俄羅斯聖彼得堡大學教授康斯坦丁‧科羅特科夫博士在片中表示，這具木乃伊的軀體是「另一種生物，另一種類人生物」，團隊還說，覆蓋身體的白色粉末是用來保存遺體的。

撰寫《海恩斯UFO調查指南》的尼格爾‧沃特森並不相信，他告訴英國《每日郵報》，這只是個澆築出來的石膏模型，他說他不是古代木乃伊專家，但木乃伊往往更有皮革質感。這像是繞著人體骨架灌出來的石膏體，三根手指是接上去的。

該研究團隊成員之一傑米‧莫桑原是一位調查記者，因參與UFO造假騙局出名。2005年5月，他聲稱從1947年墜毀於羅斯威爾的UFO殘骸附近，發現了外星人遺骸，但人們很快發現，他提供的照片拍的是一具北美土著兒童木乃伊。

報導還說，發現「秘魯木乃伊」的三名研究者靠造假賺錢的歷史，可以追溯到多年前，但也有些人希望觀者的思想保持開放。為陰謀論網站「古代起源」撰稿的人類學家艾麗西婭‧麥克德莫特表示：「研究人類起源的科學家們若思想開放，可能會發現他們必須去甄別這一驚人發現的真偽。」