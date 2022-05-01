網紅女星謝熙婷（Cammi，舊名：謝芷蕙）過去曾和港星陳冠希交往，更傳出16歲時第一次初體驗就是與他發生關係。兩人分手後，陳冠希近年浪子回頭和秦舒培育有一女，而謝熙婷則是以不科學的美貌在IG引來18萬粉絲追蹤，最近她曬出自己一天作息的短片，可見沒穿內衣僅穿低胸睡衣入睡的她，一起床招牌堅挺雙峰就相當明顯，但也有網友虧她拍這段影片做作意味太濃，留言說：「又假了」。

謝熙婷近年以「陳冠希早年女友」頭銜走紅，近年她面容、身材不斷升級，有如真人版洋娃娃，追求者之多自然不在話下，去年港媒報導，謝熙婷近來常和現任男友William放閃，惹得一位台灣籍S男不滿，對媒體爆料兩人曾交往過，男方花錢供她整形，未料真心換絕情，謝熙婷不認S男是男友，對外放話是單身，而謝熙婷澄清S男是追求不成，由愛生恨才抹黑她。

謝熙婷沒穿內衣大秀誘人雙峰。（圖／翻攝自cbbheree IG）

今年2月港媒報導，網紅蘇淼淼因涉嫌「推廣或便利收受賭注」及「向收受賭注者投注」被拘捕，謝熙婷不久也傳出捲入被捕風波，但她不久後就回IG發文，間接證明自己沒事，38婦女節時還曬出自己唱跳影片，寫下：「成熟是一個女生的假正經，幼稚才是真性情！婦女節快樂哦~」。

謝熙婷最近又在IG曬出小短片，寫下：「每天努力成為更好的自己」，可見她穿著粉色睡衣在粉色的床上伸懶腰起床，雪白北半球呼之欲出，接著她開始換運動裝作提臀運動，並不忘用高級護膚產品保養臉蛋，最後換上小背心、長褲，戴上閃亮飾品擺出S型姿勢，引來網友回應：「好造作」、「鎖骨讚」、「又假了」、「那支香水好像空氣清新劑被我拿來噴廁所」。