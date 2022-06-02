台北市長柯文哲呼籲快篩陽視同確診、快篩陽先投藥，日後成為中央政策。國民黨台北市議員汪志冰今表示，按柯文哲說，若5天內投藥，基本上可以少掉80％的人死亡，她發現可能有540人可以免於死亡。對此，柯文哲點頭稱，差不多啦，有一些可以避免。

柯文哲今赴議會進行市政總質詢，汪志冰開頭就炮轟，「政府態度顢頇，草菅人命莫此為甚」，柯文哲在5月11日到國民黨團報告時提及，快篩陽就給藥，否則會死很多人，隔日指揮官陳時中批評病急亂投醫，若出現副作用誰負責，柯則反批，最痛恨每天認知作戰，都同一批老師教的，不要混淆視聽，「行家知道我的意思」。

汪志冰問，行家包括（衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人）李秉穎嗎？柯文哲回「對」。她再問包括（衛福部醫福會執行長）王必勝嗎？柯文哲搖頭稱「王必勝還不算行家，小咖的，學術他不是專家」。汪志冰反問，那跟他聊個屁，有什麼好通電話的，副市長黃珊珊則回應，事務性的事情找王必勝。

汪志冰接著指出，結果中央從善如流，順應民意，5月26日決定快篩陽視同確診、全面給藥，5月11日到26日，總共累積675人死亡，按照柯文哲說，若5天內投藥，按照臨床經驗、病理學經驗，基本上可以少掉80％的人死亡，她一算發現，等於很可能有540人可以免於死亡？是否能這樣解讀？柯文哲點頭稱，差不多啦，有一些可以避免。

汪志冰痛批，一個政府最高的防疫指揮官，竟然如此顢頇傲慢，如果不要5月11日柯P跳出來提醒，自己有專業判斷，早早就決定快篩陽視同確診、趕快來投藥，就趕快來決定，不要像李秉穎在廣播電台稱都沒預測到，講一些風涼話。

汪志冰強調，如果早早就準備，採取這樣的政策，不要講540人，是不是可以少死很多人，每一條命都是重要、不可替代的，怎麼可以用傲慢的態度面對，她對政府無法接受，她說，北市針對快篩陽有效投藥，更早就做準備，雖然平常對柯頗有意見，但這部分北市做比較正確的判斷。