年底高雄市長選舉國民黨將派誰出征，引發政壇關注。有「金門女戰神」之稱的國民黨立委陳玉珍日前表示，若黨內都找不到人「我OK啊」，霸氣喊話「該上戰場的時候絕對不會遲疑啦！」陳今日（17）拜會高雄市議會曾麗燕、國民黨總召童燕珍，自稱性格比現任市長陳其邁更爽朗率真，比較符合高雄人的口味，並稱若被提名會在1個月內提出對高雄的規畫書。此消息引熱議，大批藍營支持者更直呼振奮。

陳玉珍赴高雄拜訪曾麗燕、童燕珍，高雄市議員邱于軒、陳若翠等人也到場相伴。談話過程中陳玉珍指出，自己比起陳其邁更有男子氣概，陳其邁屬於暖男個性，比較溫文儒雅，但她的個性率真、爽朗，比較有決斷力，高雄是艱困選區，期盼國民黨推出能戰、敢戰的人選。她並稱若有幸獲得黨內提名參選高雄市長，會在1個月內提出對高雄的規畫書，翻轉台灣重北輕南的情況。

陳玉珍可望披藍袍參選高雄市長的消息，迅速掀起熱議。網友湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言：「最近聽到最令人振奮的消息！」「很好女戰士．加油」、「很棒！語言接地氣！文武雙全女英豪！」「巾幗不讓鬚眉，讚啦！」「國民黨那些男人若都有她的氣魄，早就執政了」、「她讓多少政治人物汗顏，真正霸氣的領袖級人物」、「國民黨少數有氣魄的」。