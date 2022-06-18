甜蜜教主王心凌最近上大陸節目《乘風破浪》（原名：《乘風破浪的姐姐3》）人氣暴漲，昨(17日)播出的第二次公演中，王心凌撕掉甜美標籤，跟譚維維同台飆唱搖滾歌曲〈山海〉，獲得好評。事後節目組播出花絮，譚維維事前笑說要把王心凌最叛逆那面逼出來，王心凌則笑說自己從小到大真的沒叛逆過，最叛逆的事就是交了媽媽不喜歡的男友，一番話掀起討論。

在準備表演前，譚維維在車上表示想把看起來乖乖牌的王心凌心中最叛逆那面逼出來，39歲的王心凌則說，仔細回想這一輩子似乎真的沒有什麼真正叛逆的時期，譚維維笑回：「我一直在叛逆」，王心凌後來語重心長說：「因為我媽太兇了，我想我最叛逆的就是交了她不喜歡的男友」。

王心凌認做過最叛逆的事就是交媽媽不贊同的男友。（圖／翻攝自秒拍）

譚維維則說，以前小的時候她的狀況相反，是她媽媽交了一個譚維維不喜歡的男友，當年譚維維父親是因為病逝先離開這個世界，讓譚維維覺得媽媽像背叛了她，後來媽媽跟男友感情還是很好，她也成長看開，王心凌進一步說：「我小的時候很鼓勵我媽談戀愛」，狀況完全相反，王心凌的父母是在她小學時離異。

譚維維嘆氣回應，自己是到了30歲才開始懂得設身處地替媽媽著想，認為她還是有權利追求愛情，王心凌最後若有所思點點頭，但也罕見證實交過媽媽反對的男友，而她過去和范植偉、姚元浩的兩段戀情備受矚目，見此，粉絲回：「心凌好好搞事業，別為男人流淚了」、「好心疼，這個女生真的很懂事」、「如果是父母不喜歡的還是不要交往了」、「這個聽媽媽的吧」。