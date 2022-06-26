爭議網紅鄧佳華自封為「FBI帥哥」，他先前豁出去拍謎片《華根初上》後引發不少話題，近日還接連拍了續集，讓他成人界也成為一號熱議角色。鄧佳華今(26日)現身彰化出席水果店活動，激裸上身只穿一條藍色短褲現身，還被冠以「第一男優」稱號，但網友看了仍毫不留情地狠嗆。

鄧佳華今(26日)出席甘草芭樂店在彰化的活動，上午10點30分由他第一個打頭陣，只見他穿藍色三角短褲現身活動會場，還被冠以「台灣第一AV男優」稱號，激裸上身的造型令路過民眾看傻，網友也毫不留情狠酸：「不要一直出賣自己身體」、「只能說眼睛業障重」、「可以提告了嗎？」，鄧佳華看了則一律都回應：「口不擇言」。

鄧佳華現身甘草芭樂店活動，過於謎片風格的穿著令路人都驚呆。（圖／取自臉書）

鄧佳華過去爭議不斷，但也非常會炒話題蹭討論熱度，日前他突然在臉書高調報喜訊，改變感情狀態顯示自己與女模吳芸帆「穩定交往中」，還直呼「芸帆是重要的人」，而吳芸帆本人得知後在臉書澄清：「疑 我單身啊，怎麼有一堆人，一直問我？！」，表示只是鄧佳華「一廂情願」。

女模吳芸帆否認和鄧佳華交往，掛穩交只是對方一廂情願。（圖／取自吳芸帆臉書）

鄧佳華的謎片出道作《華根初上》引發熱議，連待他與導演、女優是否會再合作也造成話題；其實日前他已經拍攝了第二部謎片《華根初上2》，拍攝耗時10小時，據說耗費了大量的體力和精力，有看過的網友曾表示：「這次拍得不錯」，內容與時間暫時停止器有關，情色兼搞笑。