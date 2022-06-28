知名主持人于美人有過一段婚姻，她與前夫James結婚16年、育有一雙子女，卻在2013年鬧婚變，扯出不小的風波，直至同年底正式簽字離婚結束婚姻，此後各自精采，于美人近日在節目上被問到，是否有意再談戀愛甚至再婚，鬆口吐露了擇偶條件，自己也覺得不太容易。

于美人離婚後，於工作及生活方面都過得充實，充分展現現代女性獨立自主的一面，最近《食尚玩家魚肉鄉民》節目邀她跟理科太太上節目，與主持人小禎一同吃遍美食，三人最大的共通點，就是都在婚姻路上坎坷過一遭，同樣身為離婚婦女，心情上特別能相通。

于美人及理科太太在節目過程中，都被小禎詢問了現在的感情觀，剛結束婚姻不久的理科太太坦言不會想再婚，但仍希望談戀愛，盼望這個時期能久一點，還笑稱離了婚「我還沒收驚回來」，恢復單身神清氣爽很美好，目前自己很放鬆，小禎也好奇已離婚多年的于美人，是否也是想戀愛不結婚派？于美人則笑回這種事情不用想太多，「我現在就是先整骨好嗎，因為我不是桃花不開，我是腳打不開」。

至於是否追求第二春？于美人舉了愛因斯坦談論過「瘋狂」的定義，就是一直做重複的事情，但期待不同的結局，小禎跟理科太太覺得，跟不同的男生交往，會有不同的經歷與感受，于美人表示，確實停經前跟停經後，自己是有點不一樣，那就是比較不會被賀爾蒙控制，現在的狀況是「要找一個好看的面孔，太多了，但有趣的靈魂太少了」，小禎聽了，忙說要介紹幽默的男生給她。