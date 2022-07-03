女星元元（吳婕安）有著甜美外型及E級火辣身材，形象清純被封為「呆萌女神」，除了成為活躍各大綜藝節目的常客，她自己也積極經營個人YouTube頻道，並不時放送養眼福利。近日她拍攝「寵粉企劃」，再度找來女神好友林莎玩遊戲，還祭出「輸了必須脫衣」的懲罰條件，香艷過程讓粉絲看了噴鼻血直呼：「玩好大！」、「畫面太香」。

元元近日在YouTube上傳最新影片，再度找來曾合拍「10秒睡前運動片」的林莎，玩起她的「寵粉企劃」；元元說她先前收到粉絲私訊，敲碗希望兩人玩「潑水遊戲，因此她設計了「海帶拳、黑白猜」等5個遊戲，規則是贏家可以朝輸的一方潑冰塊水，最終輸家的懲罰是現場脫衣，秀出比基尼並進行五連拍。林莎起初表示自己運氣非常差，沒想到遊戲中的氣勢及反應力都超強，讓元元傻眼直呼：「妳不是說妳玩遊戲很爛？」。

（影片來源取自《元元》若有移除請見諒）

遊戲最終結果出爐，林莎以6比3獲得勝利，元元也遵守承諾進行輸家懲罰，只見呆萌女神將上衣一脫，曬出草綠色比基尼解放魔鬼身材，養眼福利讓大批粉絲暴動，噴鼻血直呼：「真精彩」、「玩那麼刺激」、「玩好大啊！」、「元元我女神」；也有人說：「元元做效果 有意輸的 其實她玩遊戲超強 一直期待她上玩很大 和 飢餓」，元元則回覆：「我也希望是這樣(大笑)」。

玩潑水遊戲被林莎(右)強勢擊敗，元元(左)大方接受懲罰曬草綠色比基尼。（圖／取自兩人IG）

26歲的元元曾上過《國光幫幫忙》、《綜藝玩很大》等，自2018年走紅以來出過3本寫真書。今年3月元元「被傳」結婚，自己在IG限時動態分享維基百科的配偶欄截圖，上面可見元元的伴侶是男星「許凱皓」，讓她傻眼回應：「我什麼時候結婚，我自己不知道？」；許凱皓後來也澄清都是謠言，之前情人節他曾邀元元跟林莎現身自己的YouTube，和「雙女神」合作拍攝幻想約會特輯，或許兩人在鏡頭前太速配，才引來結婚傳聞。