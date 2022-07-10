義大利網紅「琪亞拉法拉尼」（Chiara Ferragni）因在部落格寫穿搭文打開知名度，精準的時尚眼光讓她迅速爆紅，還自創同名品牌「Chiara Ferragni Collection」，年收入高達上億，被封為時尚部落客界的女首富；日前她參加巴黎時裝週，數天換上不同的造型，每一套都別出心裁，成為媒體們的焦點，近期她曬出只穿一條內褲的自拍照，引起許多網友的討論。

琪亞拉法拉尼日前帶著女兒和閨密們一起渡假，她PO出自己只穿著一條蕾絲內褲的照片，尺度非常大，她伸出一隻手擋住胸前的兩點，避免走光，不過從照片中可以發現琪亞拉法拉尼胸部的顏色較白，與胸口肌膚有明顯的色差，不過該照片還是獲得許多網友稱讚。

今年35歲的琪亞拉法拉尼身高177公分，是標準的模特兒身材，她穿上知名品牌2022春夏系列的鏤空褲裝，正面看僅「一線遮胸」，背面看幾乎全空，褲子形狀揭接近丁字褲，還有兩片黑色口袋貼在屁股上，火辣造型引起熱議。琪亞拉法拉尼在另一套造型更是大膽，她穿著寶石拼貼裙，寶石是一條一條黏上去的，繞頸設計擋住胸前兩點，但仍可以從縫隙看到底下肉色，比起衣服，這套造型更像裝飾的腰鍊，下襬是一條條垂直的流蘇，但並未緊密連接，因此能清晰的看到腿根，走動過程也能看見臀部曲線，雖尾端黏著黑色羽毛，更多的是裝飾而不是遮擋用途，讓許多網友稱讚美的像女神。