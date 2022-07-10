33歲女神拐拐（許采晴）擁有精緻面孔與魔鬼身材，曾獲網友票選為「2014年網友心中的10大網拍女神」第一名，因此踏入演藝圈，2016年參演由王心凌、黃鴻升主演的電影《風雲高手》，去年再度接拍電影《山中森林》，同時斜槓當自創運動內衣老闆，生活多采多姿。今（10）日是拐拐的生日，除了與一票好友慶生，拐拐也曬出事先拍好的生日照，照片中她戴上道具翅膀，美到粉絲直呼「女神」。

今（10）日是拐拐的生日，她在Instagram發文寫下：「Happy Birthday To Me又長了一歲，青春時經歷了天真，再看過這世界的黑暗面，最後我始終選擇善良，今年把自己扮成天使，內心強大且能量爆棚。祝福未來的自己開運開到頂天」，拐拐釋出的一組照片中，在白色系的背景中她坐在鞦韆上，背後背上羽毛翅膀，身上穿著低胸白色短裙，洩出北半球的傲人曲線，一雙美腿交疊，清純又火辣，照片中她帶著飼養的三隻愛犬入鏡，笑起來美豔中帶著甜美。

好人緣的拐拐一發文就獲得許多藍勾勾好友的祝福，有奎丁、曾莞婷、斯亞、莫莉、楊晨熙、蘿莉塔、崔咪、倪暄、王心恬、張立東、俄羅斯美女安妮等，還有許多粉絲自發性的祝福。當被粉絲問到為什麼都和姐妹一起出去玩，不和枕邊人過二人世界的問題，拐拐直率地回應：「沒有枕邊人當然就是和朋友們過啊」，間接表明目前單身。