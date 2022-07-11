擁有「主播界洪曉蕾」之稱的美女主播高毓璘，擁有甜美臉蛋及優雅氣質，從大學時期開始就被封為校花。時常在社群平台上分享自己生活點滴的她，10日十分罕見的尺度大開，PO出她愜意躺在沙發上的畫面，傲人上圍根本藏不住全跑出來見客，清涼畫面讓網友看了直呼凍未條。

高毓璘也被網友封為「甜心主播」，時常在社群分享下了主播台的另一面，10日在社群分享她休假時的穿搭，只見照片中，高毓璘身穿水藍色細肩帶碎花洋裝，側靠在戶外的沙發，洋裝似乎擋不住胸前的雪白曲線全炸出，烏黑秀髮正巧落在雙峰之間，令人引起無限遐想。而另一張照片她則是以翹腳的惑人姿勢大秀S型身材曲線，並對著鏡頭放電，讓人目不轉睛的是她前傾時用傲人曲線壓抱枕，洩出I字深溝，毫不隱藏自己閃亮的車頭燈。

高毓璘也在貼文寫下「Blue」，附上一顆藍色愛心，難得放上大尺度的清涼照片，網友也盛讚「小碎花好看，福利來了」、「仙氣逼人」、「阿娘喂~有辣到」。但卻也有網友央求高毓璘的頭髮「借過」，讓高毓璘笑回「恰到好處。」