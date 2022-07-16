電視劇女星賴琳恩擁有性感火辣的身材，窈窕的曲線讓人浮想聯翩，是許多男性心目中的女神。親民的她常常會在社群網站分享自己的生活動態，14日便在社群網站寫下：「最近好熱耶」，並附上一張美照，結果網友定睛一看受不了直呼：「內褲露出來了啦！」

貼文中的賴琳恩戴著方框墨鏡，一手舉到頭頂，一手拿著啤酒湊到嘴邊，「快融化了」。黑色短版上衣辣露纖細白皙腰身，小腹不但沒有贅肉，還隱約能看到結實腹肌。

但最引起注目的是，賴琳恩下身是低腰牛仔褲，露出黑色內褲頭，側邊挖空交叉設計讓人無限遐想，讓人誤會是不是沒穿好，她笑回：「它真的這麼低」，好友李運慶還在下方留言：「內褲破了啦」，賴琳恩幽默地說：「你看我多勤儉持家。」

身材姣好的賴琳恩，時不時在社群媒體上分享美照。(圖/賴琳恩 IG)

這已經不是第一次賴琳恩因「下半身」而被注意，早在跨年時，賴琳恩上身換上一件牛仔襯衫加上寬鬆的灰色毛衣，下半身則是直接「下衣失蹤」，大方露出白皙又修長的美腿，老公陳乃榮一看傻眼問：「妳不冷嗎」，引起網友笑道：「老公應該是在吃醋吧」、「今天16度耶，果然是愛水不怕流鼻涕」、「默默感受到閃光彈了」、「人家榮哥是在擔心妳啦」。