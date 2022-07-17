在《春日小戀曲》中年輕少女情竇初開戀上年上男。（傳影提供）

每年夏天熱情的太陽讓人炙熱難擋，跟情人走進戲院看部電影是最好的消暑選擇！在八月份情人節前夕片商特別推出兩部充滿歐洲戀愛風情的海報套票，包括在金馬奇幻影展口碑爆棚的《非戀人絮語》，以及被譽為法國才女新銳導演蘇珊林頓處女作《春日小戀曲》。

從情竇初開的初戀故事的《春日小戀曲》，到錯綜複雜的成年人感情觀《非戀人絮語》，兩部電影一起看下來，猶如無縫接軌的人生感情故事，愛情總是詭譎多變，就像《非戀人絮語》的導演布格曼所言：「好萊塢拍了一堆有情人終成眷屬的愛情電影，然後呢？」而《春日小戀曲》的導演蘇珊林頓提到：「有人說青春期會是一生中最美好的時光，但是我失望極了！」

《非戀人絮語》在金馬奇幻贏得觀眾一致讚揚之外，本片導演迪特里希布格曼曾以《少女的歧禱》獲得柏林影展最佳劇本銀熊獎，這次再以《非戀人絮語》奪得歐洲重量級影展卡羅維瓦利影展的最佳導演，金馬執委會執行長聞天祥更讚譽：「如果你喜歡《婚姻故事》或《世界上最爛的人》，應該也會欣賞《非戀人絮語》，犀利辯證要不要在一起的背後種種與人前壓力，還懂得用超現實偷渡焦慮與疑問，會是文青愛片。」

父親是法國影帝文森林頓、母親也是影后級演員桑德琳齊柏林，讓蘇珊林頓的演藝世家好基因在21歲就展露頭角，處女作《春日小戀曲》就驚豔歐美各大影評人，在爛番茄影評網站獲93分評價。《春日小戀曲》由蘇珊林頓自編自導自演，講述一名16歲高中生，對於同年齡的同學完全無感，卻遇上演出話劇的成熟帥氣年上男而怦然心動。