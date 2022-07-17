調皮的小孩有時總是讓大人不知道該如何管教，一名爸爸表示，兒子曾把老婆的胸罩當成彈弓玩耍，近日老婆買了新內衣、再三警告兒子，沒想到還是被拿去玩，於是兩人展開了一陣攻防，他也因此得知為何男生體力會比女生好的道理，原因正是「小時候有事沒事天天被追著打」！

原PO在臉書社團「爆廢公社」發文表示，有時真的會懷疑小孩子為何這麼喜歡實驗，挑戰自己壽命時間，怕打又挑戰老婆的理智。原PO分享前幾天兒子的實驗一，不顧老婆事先警告，趁著老婆上廁所時偷偷搖可樂，結果可樂噴泉在家中上演，「實驗結果（兒子卒）」。

實驗二是近日岳父送了棒球玩具組，老婆說了只能在庭園玩、不准在客廳揮棒，兒子還說「不會拉，我會很小心」，結果下秒就打到老婆買的北歐壁飾翅膀，「實驗結果（兒子卒）」；三是近日老婆買了新內衣，再三警告兒子不准拿去玩，結果兒子玩了，被罵時還辯「小的彈力比較好啊」，家裡瞬間上演攻防戰，兒子躲在房間裡面擋住門，老婆在攻城，但兒子的城池早晚會破，他只能默默祈禱，也終於明白為什麼男生體力會比女生好，就是因為「小時候有事沒事天天被追著打」。

對此，許多網友紛紛回應「真的快笑死，形容的超有畫面」、「哪個小孩不挑戰媽媽的不可以……沒毛病」、「每個生兒子的媽媽，都很容易暴躁」、「真的無時無刻挑戰媽媽極限」、「越掙扎打的越慘，直接投降會比較好過」、「所以女生命長有原因的」。