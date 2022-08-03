香港女星白雲擁有E級傲人上圍和S曲線的好身材，大方敢穿敢秀的個性為她擄獲一票粉絲心，最近她自曝有新廣告代言上門，為拍形象照她便Cosplay電視遊戲《餓狼傳說》、《格鬥天王》系列中的性感角色「不知火舞」，可見她上下失守，上方開岔開到肚臍露超長事業線，下半身露出一雙美腿，火辣程度不輸給本尊。

外型性感的白雲其實已經是人妻，2016年她嫁給曾參選香港先生的江俊霖，今年4月驚傳因夫家不滿她打扮裸露要求離婚，白雲更在情人節暗示說：「分手的就更沒關係了，再找個人轟轟烈烈愛一次就好」，而過去她也多次重申自己喜歡走性感穿搭風並不是下流，她曾逼自己試穿寬鬆的衣服，但結果就是：「不適合自己的衣服，讓自己一秒身型壯碩，土味即視」。

白雲近來走紅後工作不斷，還推出了寫真集，上月現身活動談到婚姻，她鬆口和婆家的真實互動，澄清婆家「沒覺得性感不好，之前我喜歡潛水，他們還叫我去考張潛水教練證」，但對於婚姻現狀，白雲仍未正面回應。

近日，白雲為代言動漫，挑戰扮裝成「不知火舞」，可見她綁了馬尾穿了上下齊露的辣裝，光是事業線就長達15公分，下半身則只穿了件小褲露出一雙辣腿，她自己也對這造型相當滿意，笑說：「這套衣服太美，我已經私藏留念了」，網友回應：「妳這身裝扮真的好美」、「不知火舞太適合妳」、「神還原『不知火舞』」、「妳是Cosplay不知火舞的最佳人選，正！」。