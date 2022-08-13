柬埔寨工作詐騙討論度暴增，一名網友今滑臉書卻意外發現一個名稱為「柬埔寨詐欺受害者家屬自救會」的社團，簡介的部分提到是受害者家屬的自救會，入會必須要先繳費，讓原PO無法理解，也引起網友討論，不少人看完紛紛質疑社團的真實性，而《中時新聞網》實際查詢發現，該社團成員已達4.7萬人，且社團名稱在短短4個月內改了6次，但申請入社的時候，並沒有跳出付款的訊息。

一名網友今（13日）在臉書社團《爆廢公社》上分享說，滑臉書意外發現一個神奇的社團「柬埔寨詐欺受害者家屬自救會」。從截圖中可見，簡介提到「家屬自救會，我們有專業的團隊會幫你解救柬埔寨的受害者，進入前請先繳納會費方可進入。」

貼文引起網友討論，不少人對於該社團的真實性表示懷疑，「一條龍服務，先騙你出國、監禁壓榨虐待、救援團體，全是一個幫派的，連勒索電話都不用打」、「抓人的是你，救人的也是你，你可真調皮啊」、「集齊家屬出發營救，再賣一波，根本計畫通」。另有網友則痛批，若這是真的救援社團，收費簡直是對家屬的二次傷害。

另有網友表示，他曾經因為好奇而加入這個社團，進去以後發現這只是一群屁孩不斷更改社團名字而已，並不是真的援救社團。「呃……其實那只是社團名字而已，跟柬埔寨完全沒關係」、「這個我在裡面，只是一個屁孩群一直改名而已」。

臉書社團「柬埔寨家屬自救會」 的社團成員已經有4.7萬人。（圖／翻攝自臉書）

而《中時新聞網》在臉書搜索「柬埔寨詐欺受害者家屬自救會」以後，發現該社團目前已有4.7萬位成員。申請加入社團的時候，卻跳出「此社團曾分享違反《社群守則》的貼文」的訊息，堅持要加入以後，發現只需填寫3個問題，分別是管理員是誰、親人何時進入柬埔寨以及社團資訊請勿外流，並沒有看到收費的選項。

嘗試申請加入社團的時候，卻跳出「此社團曾分享違反《社群守則》的貼文」的訊息。（圖／翻攝自臉書）

從加入社團的網頁可看到社團名稱更改的紀錄，上面顯示該社團已改名6次，最初在2022年4月14日成立的時候，社團名稱為「男權主義至上 女人去做家事洗碗社」後來又改了幾次，最後在8月12日將名稱變更為「柬埔寨詐欺受害者家屬自救會」。

臉書社團「柬埔寨家屬自救會」 社團名稱狂改。（圖／翻攝自臉書）

由於進來柬埔寨打工詐騙案頻傳，因此警政署刑事警察局也成立專案處理，並由移民署提供刑事警察局相關航班資料交叉比對，鎖定航班資訊及比對旅客名單，同時也加強與相關駐外館處的合作，以避免國人遭受詐騙。