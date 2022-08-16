香港女星梁洛施為坐擁千億身家的香港首富李嘉誠之子李澤楷未婚產下3子，戀情最後無緣開花結果，雙方在2011年宣布分手，梁洛施恢復單身後，雖然一度重返娛樂圈，不過她仍以孩子生活為主，梁洛施近日則難得曬出愛貓慶生照，樸素入鏡的她五官俏麗、氣色紅潤，依舊超氣質。

梁洛施昨（15日）難得在社群網站曬照，為愛貓慶祝1歲生日，她噴母愛抱著兩隻毛孩子，並親暱地貼在臉頰，梁洛施看似頂著素顏，但仍無損她的美貌，五官依舊精緻、氣色紅潤，舉手投足依舊超氣質，網友也紛紛留言：「好美呀」、「梁洛施和貓咪一樣可愛」，還有人針對膚色問：「是曬黑了嗎」。

梁洛施近照曝光。（圖／取材自梁洛施微博）

其實，梁洛施人美心美，貓咪是她去年爬山時發現被遺棄在紙箱，最後由她收養其中2隻，另外一隻貓則由朋友收留，梁洛施把貓咪取名為Milo和Mila，樂當「貓奴」的她，也不時曬出兩隻愛貓照。

梁洛施21歲在事業當紅之際息影，替李澤楷接連生下長子和一對雙胞胎兒子，雖然最後當不成李家媳婦，但梁洛施不後悔，她過去曾吐生子心聲，認為遇到愛的男人，「為他生幾個孩子，我是覺得值得」，而梁洛施恢復單身後，雖然一度重返娛樂圈，不過她仍以孩子生活為主，樂當三寶媽咪。