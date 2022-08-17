馬來西亞籍男星艾成今（17日）上午驚傳墜樓身亡，享年40歲，消息曝光震撼全演藝圈，他從節目《超級偶像2》受到關注，更奪下第二屆冠軍；已故藝人愛迪女兒女星林吟蔚昔日和他是戰友，得知艾成死訊後也發文弔念「好哥哥」，還透露當年艾成奪冠後還分獎金給他們超有義氣，讓她至今難忘。

林吟蔚在臉書發聞弔念今日驚傳墜樓身亡的艾成，她稱呼對方是她的好哥哥，表示兩人原本有約飯局，但只能等到下次天上遇到再相聚，更感謝曾和他相遇過；艾成驟逝也讓林吟蔚憶起當年《超偶2》當戰友的時光，他總是不吝嗇分享唱跳經驗給其他人，甚至得到冠軍還分獎金給大家，真的非常有義氣。

林吟蔚感謝能和艾成相遇，希望他到天上繼續當超級偶像。(圖/ 取自摘自林吟蔚臉書)

儘管在《超偶2》結束後，林吟蔚表示只要有一起工作，「都可以很有默契的一搭一唱」，想念有艾成在就有笑聲的時候，也是多虧有彼此打氣鼓勵，還有他的堅持更是身邊許多人撐下去的動力；最後林吟蔚感謝艾成這位好哥哥一直以來的照顧，「繼續在天上唱歌跳舞，當天上的超級偶像吧」。

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