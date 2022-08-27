根據《美麗島電子報》搶先曝光的最新民調，總統蔡英文信任度為49.8%，其中最支持總統蔡英文的年輕族群信任度為47.3%、高學歷信任度則只有42.5%，新北市的信任度為42.6%、台北市45.7%，一直在往下降。名嘴黃世聰表示，林智堅的論文抄襲案、中介法、殺警案等三大利空襲擊。蔡英文的三大族群基本盤，已經開始出現嚴重鬆動的局面。

黃世聰26日在《關鍵時刻》節目中表示，現在對民進黨來說，上個月主要是被三大利空給襲擊，第一個當然是林智堅論文抄襲案，蔡英文說，我們要力挺到底、要信任我們的同志，結果卻滿臉全豆花，接下來是中介法，年輕人幾乎完全是崩盤的局面，另外就是殺警案。

黃世聰指出，根據《美麗島電子報》最新民調，蔡英文過去引以為傲，最支持她的年輕人、高學歷、雙北市，支持度始終非常高，但經過三大利空的襲擊後，她的基本盤似乎已經開始出現嚴重鬆動的局面。

黃世聰接著點出，以信任度指數來講的話，過去蔡英文在雙北市的得票率都是52%、53%以上，但到現在為止，新北市的滿意度只有42.6%，台北市則為45.7%，相對來說，是真的在往下降。

另外，蔡英文的年輕族群信任度為47.3%，她過去在年輕族群可說是輾壓對手，有6、7成的支持率，但現在信任度卻掉到47.3%。另外，過去蔡英文非常引以為傲的大學以上學歷的信任度也是一樣，只有42.5%。