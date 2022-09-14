日本26歲寫真偶像天木純（天木じゅん）擁有甜美清純美貌和核彈級I罩杯，被網友封為「東洋乳神」，加上過去曾是偶像團體「假面女子」的成員之一，使她人氣居高不下，被許多粉絲視為心目中的性感女神。近日她跟上熱播韓劇的風潮，大跳劇中特色舞蹈，超巨豪乳卻成為網友焦點。

天木純昨（13日）在Instagram發出一則影片，影片中她綁著俏麗高馬尾，穿著低胸黑色連衣裙，套上同色長袖遮住鎖骨，胸口處露出一個大洞，清楚看見高聳巨乳和深邃事業線，她跟上風潮在美術館大跳韓劇《非常律師禹英禑》內「禹英禑打招呼舞」，天木純雙手上下搖擺，搭配童顏臉蛋動作相當可愛，不過她身體隨動作搖晃，I級雙球感覺都要被擠出來，相當吸引網友的視線，根本看到停不下來。

影片後段天木純換上白色針織衫，雖然沒有露出胸前肌膚，仍能看出豐滿曲線，她朝鏡頭比出愛心，更擺出引人遐想的吐舌表情，包包的背帶在胸前勒出渾圓胸型。留言區除了日本網友還能看到台灣網友的回應，可愛模樣和兇猛身材成功擄獲各國網友們的心：「暈」、「很厲害」、「美女」、「怎麼能長得這麼像洋娃娃」、「這麼可愛」、「看到後都戀愛了」、「可愛與性感兼具」、「怎麼短短幾秒的影片我看了半小時」、「今日份的眼睛保養達成」。