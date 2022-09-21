藝人小甜甜（張可昀）早年曾因為外型而被不少網友嘲笑，為此一直減肥、塑身，經過多方努力，好不容易才瘦身成功。2021年產下一女米苔目後，飽受體質改變困擾，因多次被網友提醒身材問題，小甜甜今（21）日在臉書發文心酸表示：「把日常當無常珍惜著每一天。」

小甜甜的身材一直以來都是網友們關心的狀況，曾透露有甲狀腺低下、雄性激素過剩和多囊性卵巢症狀等3種疾病，讓自身有著「不吃不喝也會胖」的症狀。面對網友對於她體態臃腫的酸言酸語，她在貼文之中大方回應現在的身體狀況確實讓她感覺「每天都像是世界末日」。不過她也會「學會樂觀接受相信同時再去影響跟我一樣的人吧！」

產後為人母的小甜甜表示自己當了媽媽之後只希望能夠多陪孩子久一點，希望大家能夠對她的身材有多一點的包容心。她表示「我知道我改變不了人類更別說改變這個世界，但至少讓善良的人再更多一點！」期許世界能夠多一點的善良及同理心。

小甜甜身為母親，更期許能多多陪伴孩子。（圖／小甜甜fb）

貼文一出，大量網友力挺小甜甜「不要理他們！等到他們自己生病了就知道。」、「自己健康開心最重要，我們的人生不是活在酸民的嘴！」，也有網友表示審美本就是因人而異，過度追求瘦身而忽略身體的警訊才是得不償失的錯誤舉動。