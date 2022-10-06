女優「娃娃」翁雨澄擁有嬌豔臉蛋與修長美腿，被「一劍浣春秋」評價為「台灣現役最強女優」，累積一票死忠粉絲，不過近來傳出遭前男友家暴，兩人還一度鬧上法庭，這讓先前被她控訴「潛規則」的圤智雨發文痛批「台灣沒有第一女優！只有第一XX」。

女優「娃娃」翁雨澄近來爭議不斷，先是拍攝的品牌無端遭下架，讓她與有「台灣第一AV女優」封號的吳夢夢隔空開戰，接著又傳出遭家暴「打到跟豬頭一樣」，讓身心受創的她委請律師控告前男友傷害，對此，曾被翁雨澄公開7分鐘錄音檔並控訴「潛規則」的圤智雨，則在社群發文痛批：「台灣沒有第一女優！只有第一XX，我一直覺得台灣第一女優這頭銜基本上有啥好爭，第一女優的頭銜跟第一XX有什麼兩樣，翁姓女優一直爭也滿笨的」。

對於翁雨澄強調吞不下去，圤智雨不忘揶揄：「我個人覺得妳吞的下去的，連鄧佳華妳都可以，連前男友都可以打了又打又付錢給他買車，連討厭我都可以付我15萬叫我弄吳夢夢」，認為她並沒有什麼不能吞，對於被翁雨澄指出並非導演，他則澄清：「我的確不是正職AV導演，也講過很多次是兼職的，但不好意思喔，我拍的AV剛好是全台賣最好的，妳那部不是也是我的腳本嗎」，字句中不難看出兩人關係已經決裂。