藝人熊熊（卓毓彤）外型亮麗又有G罩杯身材，被封「美胸女神」，她拍攝寫真DVD出道，在節目、戲劇圈活躍，岀演多部影視作品，活潑開朗的個性圈粉無數，除了透過社群平台與粉絲互動，也斜槓YouTuber，日前曬出一段旅行影片，將全裸泡溫泉的樣子全拍下來，讓網友看到目不轉睛。

熊熊昨（6日）在YouTube更新頻道，標題是「有口難言？那就熊熊來一場一路無言的溫泉旅程吧 ~ 走囉！」她透露因為剛結束聲帶手術，所以不能說話，整部片將由熊熊友人Carol講話，結果中途意外連連，狀況不停歇，直呼「真是氣死我了，不只是有苦說不出，簡直就是有口難言」。

熊熊因為韓國去不成，決定去高雄玩，中途經過台南決定要泡泥漿溫泉，熊熊與友人一同泡湯，她全裸入鏡，雖然不能說話，但笑容十分燦爛，更抱胸抖動身體，讓部分肌膚裸露見客，被問到體驗如何？熊熊比出大拇指，也透過打字表示「泡了皮膚會很滑」，友人不忘強調「你們要跟我說謝謝，因為是我把她帶來這裡的，如果沒有這一Part，你們看得到熊熊這樣的身體嗎？掌聲鼓勵」。

（來源／熊熊卓毓彤Official Channel）

中秋節時熊熊就有曬出這組泡湯照，當時她胸前春光巧妙用毛巾遮住，讓許多粉絲激動：「想跟熊熊一起泡溫泉」、「好美，可否不要遮住長輩」、「 我換了很多角度都沒看到想看的」、「好羨慕後面那一位」、「不要把柚子藏起來」、「可以在高一點嗎?中秋佳節福利」、「好性感，但柚子泡水不好吃」、「太過份了，要罰站，立刻站起來」、「這個照片是想害死一堆人噴鼻血嗎」。