第57屆金鐘獎首度節目、戲劇分家，昨（21日）晚節目類得獎名單揭曉，黃子佼與徒弟Lulu（黃路梓茵）以《婚禮歌手》抱走最佳綜藝節目主持人獎座，對於以1分之差擊敗舊愛小S，黃子佼在慶功宴上，笑說「贏了就是贏了，差0.1分我都是贏了，拍謝拉。」而Lulu昨終結金鐘「槓龜王」命運，興奮說：「得獎之後，一切對我來說都好新鮮唷！」

險勝《熙娣想聊》的小S，黃子佼謙稱「我們2個打一個很不公平」，他恭喜小S暌違多年帶著自信回歸主持，是很值得致敬的對手。黃子佼透露致勝關鍵，「我很喜歡研究主持，把主持當學問去做，當我需要一些很浮誇的，腦中浮現憲哥，跩跩時想起城哥，如果要亂放砲、天馬行空，我會想起Ｓ」，開完笑說：「其實每一個對手我都吸取他們的精華，所以最後得獎的是我。」

今年升格奶爸的他，有了女兒「玉米」後風生水起、工作滿檔，公布入圍時他曾開心拍到女兒翻身影片，笑指意味自己也將「翻身」。昨再敲響金鐘，黃子佼稱看到老婆孟耿如拍玉米在看直播畫面，原本很不開心，因為女兒照理說8點要睡，結果老婆說女兒睡不著，「不知道是不是冥冥之中知道要等這一刻」。而除了將送搭檔Lulu愛馬仕包包外，他也將送給老婆最喜歡的藝術家的作品，「耿如的禮物不會輸給Lulu。」

得獎後，黃子佼傳訊息給師父、綜藝教母張小燕，「您的徒弟沒有辜負您的栽培」，如今與徒弟Lulu獲獎，他覺得這是娛樂圈最正面的力量，希望能為台灣綜藝界傳承下去，「我很開心今天有一點點開花結果的樣子。」

晚點出現慶功宴的Lulu則激動說：「我真的非常感動。」表示媽媽也是性情中人，「我媽還在哭，媽媽比我更開心」。她感謝人生中可以遇到黃子佼，還不計回報地栽培她，「他真的非常照顧我，他是這麼注重寶貴時間的人，但願意花2個小時一句一句跟我講，解開我心中的結，或者主持上遇到問題。」大讚黃子佼無論是技術層面上或是待人處事上，都是值得主持後輩學習的對象。