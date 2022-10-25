國際巨星成龍22年前承認犯了「天下男人都會犯的錯」，與亞姐出身的吳綺莉非婚生下「小龍女」吳卓林，2017年吳卓林出櫃並與大她12歲的Andi結婚，近期吳卓林被拍到人在加拿大，淪落到必須在街頭領免費食物，對此，吳綺莉昨(24日)晚間發文證實此事，更表示佩服女兒一個人遠在他鄉，獨自養活一個30多歲稱自己有病的老外，字字句句充滿對Andi的嘲諷。

吳綺莉近年與吳卓林母女頻傳失和，還一度鬧上警局，後來吳卓林選擇離家出走到加拿大，5年前她閃電宣布出櫃，並和女友Andi在當地結婚，期間吳卓林曾帶著Andi回到香港，但結果又與吳綺莉發生爭執，吳綺莉日前更爆料，Andi不僅來她家把東西拿走，還會半夜打電話嗆吳綺莉：「為什麼還活著？」

吳綺莉發文。（圖／翻攝自吳綺莉Elaine微博）

近期，網友目擊吳卓林回到加拿大，在路邊排隊跟民眾領免費食物，讓人心疼不忍和房祖民明明都是成龍的孩子，生活處境卻大不同，對此，Andi一度在社群網站澄清她們沒有流落街頭，目前生活很幸福美滿，請外界不用擔心，至於為何吳卓林需要去領免費食物？Andi隻字未提，而吳卓林也沒出現在影片中，留下不少疑團。

昨深夜，吳綺莉對女兒喊話，寫下：「為你驕傲，為了所謂的愛情不到20歲、就開始遠在他鄉，獨自一人養活一個三十多歲，說自己有病？的老外，作為一個母親、您的堅強令我感到驕傲。感謝天父、感恩每一天。」證實女兒正在加拿大靠自己養Andi，對此，網友回應：「誰的人生都只有一次，你已經把她撫養長大，你的義務結束了，希望你在以後的日子裡天天都開開心心的，照顧好自己」、「做母親的面對叛逆的孩子，真是無力又心痛」、「女兒還是你的女兒，母女連心，讓她在挫折中成長與醒悟吧。總有一天她會懂的你的不易與包容，也許會回到你的身邊」。