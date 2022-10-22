日新國小附幼透過環保少女和水公主捍衛地球的繪本與教具，將性平素養與永續發展的理念深植於小朋友心中。（教育局提供／張芷瑜台北傳真）

實踐性別平等教育，北市教育局21日分享七套有溫度又有深度的教案，包含引領孩子跟著「鯊魚女孩」尤金妮，傳遞守護海洋概念，或研發「種下和平的種子」教具，介紹諾貝爾和平獎女得主萬格麗等，盼讓孩子從小接觸永續發展的理念，也秀出女力故事。

教育局指出，北市幼兒園的老師以中英文繪本為基礎，設計有趣的遊戲關卡，鼓勵孩子發表想法、團隊合作，認識更多捍衛地球的SHERO女力故事，從小培養對在地與全球的關懷，強化面對多變未來的核心競爭力。

教育局表示，南港幼兒園研發「種下和平的種子」教具，介紹「讓綠意在非洲蔓延」的諾貝爾和平獎女得主萬格麗(Wangari)，她動員數十萬非洲婦女，種植了四千五百萬棵樹木，保護水土、美化大地，也在小朋友心中根植了環保與女權的樹苗。

教育局介紹，日新國小附幼設計藍色地球與紅色地球的遊戲板，帶領小朋友追隨瑞典環保少女通貝里(Greta Thunberg)與水公主喬琪巴迪爾(Georgie Badiel)的腳步，展開任務行動，化解地球口渴危機。

教育局也說，中正幼兒園引領孩子跟著「鯊魚女孩」尤金妮（Eugenie Clark）去探險，遨遊於大海，拿著鯊魚牌任務卡，守護生生不息的海洋；玉成附幼則開了場「爬蟲女孩的午茶派對」，沿著動物腳印走，邂逅恐龍女孩瑪莉（Mary Anning）與爬蟲學家瓊安（Joan Procter）。

教育局表示，逸仙附幼設計的Girl's Power 女性力量，帶小朋友見識「台灣之光」運動女傑，三道闖關遊戲訓練孩子頭好壯壯；建安附幼則向高齡的瑪莉奶奶（Mary Walker）上學致敬，童年的她是個掙一口飯吃的黑人窮女孩，但為讀懂聖經，她克服萬難吞嚥知識，更為美國的黑人民權運動出力。

此外，河堤附幼推出「進擊的能源」，在美國民謠之母珍里奇（Jean Ritchie）的音樂伴奏下，藉迪士尼動畫師瑪莉(Mary Blair)的奇妙切換，認識形形色色的環保能源。