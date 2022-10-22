位於新北市萬里區的大坪國小，今喜迎100歲生日，辦理「百年育樹人，大坪展風華」百週年校慶系列活動，現場邀請歷屆校友、社區民眾與全校親師共襄盛舉，新北市副市長謝政達也親自送上生日祝福，他表示，大坪國小屬於新北市特偏學校，近年積極推動小校轉型，除辦理混齡教學外，更與鄰近萬里區學校共同籌組策略聯盟，落實區域整合。

大坪國小百週年校慶以「百年育樹人，大坪展風華」為主題，規畫一系列校慶活動，包括「百年情緣一磚現」，學校有近一世紀歷史的石頭屋，由在地石材一塊塊堆砌而成，經歷近百年的時光依然矗立，學校透過實驗課程的規劃，讓學生利用蒐集來的石頭，體驗搭建房屋活動。

而「瓜瓞綿綿慶百年」活動，則以食農教育融入學校本位課程，進行地瓜採收活動，兩項校慶活動皆充分展現校本課程的特色及學生多元學習的活力。

大坪國小校長石啟宏表示，校內發展多元特色課程及活動，每位學生從一年級即開始接觸擂鼓，讓偏鄉大坪的孩子登上市立美術館、陶瓷博物館與萬金石馬拉松賽的舞台，展現出孩子苦練的技藝與自信的態度，此次校慶也邀請畢業校友回娘家進行擂鼓表演，象徵一棒接一棒百年樹人的意義及價值。

新北市教育局表示，大坪國小雖處新北市邊陲地區，但市府、各界長期關注並積極投注各項資源，且學校積極推動校本課程，營造優質的學習環境及校園空間。

謝政達說，大坪國小推動轉型的同時，也利用教育局生生用平板的資源，以數位科技結合在地特色，讓學生的學習更加多元，也讓孩子在疫情下能夠有效適應遠距教學；另外，學校也積極投入雙語實驗課程領航計畫，增加學校在地認同，培養國際力，期待大坪國小未來能培育更多國家棟樑。