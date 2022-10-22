根據《TVBS》最新桃園市長選戰民調，國民黨候選人張善政以38%居冠，民進黨候選人鄭運鵬27%，兩人差距增至11個百分點。資深媒體人謝寒冰認為，目前看來藍綠呈現拉鋸，張善政雖然領先，但還是處於非常危險的狀態，雙方恐怕要到最後投票時，才會分出勝負。

謝寒冰22日在中天政論節目《週末大爆卦》中表示，根據《TVBS》民調，藍軍在桃園的力量越來越凝聚了，藍軍上次投給前立委陳學聖的支持者，大概有8、9成回歸；而上次投給鄭文燦的竟然只有46％要投給鄭運鵬，居然桃園市長鄭文燦直接交棒，卻不到一半的人願意支持鄭運鵬，這對鄭運鵬來說，是一個很大的警訊。

謝寒冰接著指出，這場選舉，真正在打陸戰的是鄭文燦，鄭運鵬負責在後面玩空戰，這是一個很奇怪的打法，可是現在看來藍綠雙方呈現拉鋸。雖然《TVBS》民調顯示張善政領先11％，可是實際上並沒有那麼樂觀，因為機構效應的問題，以及民進黨在林智堅事件後，很多支持者開始變成隱性，但是可能還是會去投票。

謝寒冰指出，決定這次桃園市長選戰勝負，投票率可能是一個大問題。投票率衝得越高，對民進黨越不利，如果能夠冷卻一點，讓大家回歸基本盤，民進黨的勝算就會拉高。至於有確診的人可能沒辦法投票或是用各種方式，民進黨是希望選情不要太熱。讓很多人不出來投票，特別是年輕人，他們在支持度非常低的情況下，如果能讓年輕人不主動出來投票，他們的勝算就會提高。

謝寒冰接著指出，張善政還是處於非常危險的狀態，他要加倍努力，然後要持續打出一些東西，因為雙方恐怕要到最後投票時，才會真正分出勝負。