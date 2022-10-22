國民黨台南市長謝龍介競選總部成立現場人山人海，每人開啟手機燈光照亮會場。（程炳璋攝）

國民黨台南市長候選人謝龍介22日晚間成立競選總部。謝龍介自比台南市長選戰是場「聖戰」，要將台南市政府從民進黨手中討還給市民，貢獻人生最精華4年，前總統馬英九以「市長做得好，城市上軌道」盼他接手改革。

馬英九舉謝龍介助農的小故事開場，他提及3年前得知高雄鳳山的林姓農民，因生產的鳳梨卻無法外銷大陸，損失慘重，他告知謝龍介協助銷售，立刻獲得解決，可知謝有苦民所苦的同理心。

馬英九舉台南市酒駕死傷數過高是人為因素，認為城市能否上軌道，與市長夠不夠好有關。提到台南市65歲長輩要繳健保費，質疑為何不能禮遇長者？希望謝龍介當選台南市長後能改革。

謝龍介提及跑遍台南市172間大廟與171場車隊演講，自詡是最認真跑選舉的市長候選人，他指出台南市民疼惜民進黨政府30年，卻被做到爛了，強調自己用人生4年，就可以做到8年的政績。

強打65歲老人健保免費，謝龍介強調台南市財政可以負擔，他舉高雄市負債2900億沒倒，台南市負債578億，沒理由因為提供老人健保免費倒下，要大家用選票讓民進黨政府「休息」。

謝龍介以「聖戰」比喻台南市長選戰，認為民進黨政府辜負台南市民長期的疼惜與信賴，11月26日要選民拿出氣魄，用選票「推翻」政府，將台南市政府討還給市民。

謝龍介競總成立之夜民眾擠爆現場，不少民眾揮舞巨型國旗或穿戴國旗衣飾到場參加，謝龍介邀民眾拿起手機打開燈光揮舞，營造手機燈海的熱情氣氛。