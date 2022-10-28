選戰倒數29日，民進黨「社群之夜」，民進黨台北市長候選人陳時中白襯衫沒紮進褲子裡、捲起袖子，以幽默演講方式吸引年輕人，他一開頭就說，「Hi everyone How’s going」，自嘲被對手攻擊不會講英文一事。引起台下哄堂大笑；他還說，候選人都糾結在過去，「我都不知道我有這麼多事情可以給別人罵」。

陳時中用台語致詞，語調輕鬆，他說自己是阿中，「有人說我英文說得不好，剛剛這樣講有標準嗎？」；他爸爸取名時中，就是要講中文，「總統是蔡英文，所以英文才說得很好，我陳時中英文說得沒她好，我如果叫陳英文，可能不會輸她」。

「我年紀比較大，人生也很豐富，但還是有所不足」，所以要勤走基層傾聽，未來要帶領台北市政府團隊在市政上轉大人。

除了故意「潦英文」，諷刺對手，他還說，選舉變得很奇怪，大家會注意穿什麼鞋子，現在每天記者、對手都在問，下雨穿什麼鞋子，講這些都543的事情，但穿甚麼不重要，遇到事情要不要「撩下去」才重要。他說，台灣人有路走路，沒路就蹽溪過嶺，就是要承擔。

對於疫情很多人生活受限，陳時中說，很多年輕朋友很悶，「我覺得大家生活受到衝擊，我很拍謝」，但是這每個決定都很困難，大家不高興、不喜歡，他都知道，但自己必須要避免更多傷害；「讓這麼多的人生活受到衝擊，我實在很歹勢」，隨後鞠躬感謝所有配合的國人朋友。

他也細數參選以來已經提出160幾項政見，是所有候選人最多的，被辦公室的人都說，他是政策製造機；他說，大家告訴他不要講那麼詳細、會被挑毛病，但現在競選民選首長，就是要讓大家看到政見的好或不好，大家才會願意投票。

陳時中說，現在每天都在說棄保、民調，講一堆，好像不是在選市長，是在選防疫指揮官，「不過我也有信心，如果要來選一次防疫指揮官，我也會選上，防疫2年多，我的朋友都站在我背後，所以我再選一次防疫指揮官，我仍然會贏」。

陳時中還說，有人喜歡講IQ，自己IQ也不差，但不敢說最好，「大概普普跟大家差不多」，不過，「我EQ非常好，所以這段時間大家罵我都挺得住」，未來要帶領台北市政府團隊在市政上轉大人。